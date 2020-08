"La colazione fatta in casa" in edicola con il Centro / VIDEO PROMO

Un altro regalo del Centro a tutti i suoi lettori. Sabato 8 agosto, con il giornale in edicola, c'è in omaggio il libro "La colazione fatta in casa".

GUARDA IL VIDEO PROMO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Il libro "La colazione fatta in casa" in regalo con il Centro Sabato 8 agosto in omaggio con il giornale in edicola

Con il clima torrido, ce lo dicono gli esperti, è fondamentale iniziare le giornate con la giu-sta dose di energia, meglio ancora scegliendo ingredienti del territorio, di stagione e per quanto possibile a km 0. In Abruzzo è una scelta sempre possibile, questa splendida regione offre delle materie prime talmente eccellenti che resta solo l’imbarazzo della scelta. Che si tratti di un primo piatto, di un secondo o anche di un aperitivo, ogni qualvolta c’è la possibilità di utilizzare ingredienti assolutamente abruzzesi, una vera fortuna. A ben riflettere, la stessa attenzione per la scelta degli ingredienti può essere riservata anche per la prima colazione che, secondo i nutrizionisti, è il pasto più importante di tutta la giornata.

Una buona e sana colazione accende le giornate, ed è questo il tema del libro “la colazione fatta in casa”, in regalo sabato 8 agosto per tutti i lettori del Centro. Trentatré proposte per il primo pasto del mattino, in cui la parola d’ordine è diversità, perché i gusti vanno sempre rispettati e si sa, sono sempre diversi. Dallo yogurt artigianale da preparare in casa, inaspettatamente facilissimo da realizzare, alle merendine cult degli anni Ottanta, ancora tanto amate dai bambini. Ogni proposta si realizza in pochi e semplici passaggi: merendine paradiso, buondì, flauti e tegolini, e poi camille, plum cake, ciambelle, ma anche frullati proteici per gli sportivi, gli americanissimi porridge e pancake ed i giapponesi dorayaki.

Non mancano i grandi classici come i francesi croissant, il crumble e il muesli, semplicissimi da preparare in casa, morbide torte e biscotti per tutti i gusti, tutte proposte da realizzare con ingredienti semplici, facilmente reperibili e soprattutto del territorio. La maggior parte delle ricette presenti in questo libro sono molto veloci da realizzare, altre invece sono più articolate e anche divertenti, per preparare delle colazioni adatte a tutta la famiglia. In fondo, una buona colazione resta sempre il vero buongiorno che si da a se stessi, un momento per fare il carico di energia ed affrontare il resto della giornata con grinta e positività. “La colazione fatta in casa”, 33 idee da cui lasciarsi ispirare, in omaggio ai lettori del Centro che acquistano una copia del giornale in edicola.

@RIPRODUZIONE RISERVATA