La colonna sonora del musicista abruzzese Marrone agli Oscar

Il compositore abruzzese Angelo Marrone, firma la colonna sonora del cortometraggio “The Dressmaker” che verrà presentato agli Academy Award 2024. La regia di Adriano Falconi racconta la storia di Thomas, 13 anni, un ragazzo sensibile e introverso. A Thomas piace indossare abiti da ragazza ma la piccola città di Brevard non è un posto dove poter essere diversi. Determinato ad affrontare le sue paure, Thomas torna dai suoi vicini e danza con il suo vero io.

Angelo Marrone musicista, compositore e orchestratore, è specializzato nel mondo della colonna sonora. Durante gli anni di formazione ha il privilegio di studiare sotto la guida del M° Stefano Cucci, il più vicino collaboratore del M° Ennio Morricone. Il lavoro su “The Dressmaker” segna un importante traguardo sopratutto in vista della presentazione del progetto agli Oscar 2024.

“Ogni volta che mi approccio a qualcosa di nuovo", dice, "devo spostare i miei limiti su un territorio che non conosco. Questo non mi suscita timore piuttosto mi affascina proprio per il ruolo che quei limiti hanno avuto fino a quel momento: circoscrivermi e identificarmi”.