Marsilio-D’Amico, il primo confronto

CHIETI. Questa sera, alle ore 22 su Rete8, va in onda il più atteso evento della campagna elettorale per le Regionali del 10 marzo: il primo "faccia a faccia" tra Marco Marsilio e Luciano D'Amico. I due candidati alla presidenza della Regione hanno infatti accettato l'invito dei direttori del Centro Piero Anchino e di Rete8 Carmine Perantuono, che li intervisteranno a tutto campo, in un confronto diretto sui temi principali della campagna elettorale.

È in assoluto il primo confronto tra i leader delle due coalizioni di centrodestra e del Patto per l’Abruzzo, che finora non si erano mai "incrociati", e che poi torneranno nuovamente negli studi di Rete8 sul filo di lana della loro campagna elettorale: venerdì 8 marzo, andrà infatti in onda l'ultimo "duello" televisivo, sempre a partire dalle ore 22.