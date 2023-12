Marsilio ora apre a D’Amico: «Sì a un confronto sulle idee»

PESCARA - «Dico sì a D’Amico: pronto a confrontarmi sulle idee». Il presidente Marco Marsilio, ricandidato del centrodestra alla Regione, apre al faccia a faccia con Luciano D’Amico (Patto per l’Abruzzo). Marsilio ha risposto alle domande dei direttori di Rete8 Carmine Perantuono e del Centro Piero Anchino nella trasmissione tv “I Fatti e le Opinioni” andata in onda ieri sera. Sanità, rete ospedaliera, trasporti, aeroporto, fondi Masterplan tra i temi trattati. E ancora, il futuro delle piscine Le Naiadi, l’occupazione e le prospettive per il 2024.

ARTICOLO COMPLETO SU IL CENTRO IN EDICOLA

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE