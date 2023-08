Musei, castelli e giardini aperti nel ponte di Ferragosto / GUARDA DOVE

PESCARA. Ferragosto all'insegna della cultura. Musei, parchi archeologici, castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini statali restano aperti, oggi e domani, per accogliere i turisti che scelgono di visitare il patrimonio storico e culturale custodito negli scrigni museali. Nove i siti fruibili in Abruzzo, che aderiscono all'iniziativa del ministero della Cultura "Ferragosto al museo". Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura, secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa la prenotazione dove prevista. Gli ingressi, nel ponte di Ferragosto, non sono gratuiti.

Il museo archeologico nazionale d'Abruzzo Villa Frigerj, a Chieti, è visitabile dalle 9 alle 19,30. Aperto anche a Ferragosto, dalle 8,30 alle 19,30, il castello Piccolomini di Celano, con la collezione Torlonia e il museo d'arte sacra della Marsica. L’eccezionale scheletro di Mammuthus meridionalis, uno dei più grandi e completi scheletri fossili di Mammut di tutta l’Europa, è visitabile dalle 8,30 alle 19,30 nel Castello cinquecentesco dell'Aquila. Con lo stesso biglietto si può accedere al Munda, il museo nazionale d'Abruzzo, che ha sede davanti alla Fontana delle 99 Cannelle. Anche l'area archeologica di Amiternum è aperta al pubblico. Nell'elenco dei siti visitabili figurano anche l'abbazia di Santo Spirito al Morrone (9-19,30), nota come abbazia celestiniana e l'abbazia di San Clemente a Casauria, accessibile negli stessi orari.

Aperto, nel ponte di Ferragosto, dalle 9 alle 19,30, la casa museo natale di Gabriele d'Annunzio, a Pescara. E' visitabile, inoltre il museo nazionale archeologico di Campli (9-19,30) nell'antico convento di San Francesco fondato verso la fine del XIII secolo. Ma molti sono i siti archeologici e naturalistici fruibili: dalla riserva naturale Gole del Sagittario alle Grotte di Stiffe, dai trabocchi di Vasto alla Rocca di Calascio, dal Gran Sasso alla Camosciara e al lago di Scanno. (m.p.)