Oggi su Rete 8 Mezz’ora senza virus, l’Abruzzo dalle miniere al volo

PESCARA. Dalla terra al cielo, due viaggi fantastici con “Mezz’ora senza virus”, la trasmissione di Rete 8, realizzata in collaborazione con Il Centro, che andrà in onda oggi all’ora di pranzo, a partire dalle 13.15.

Il primo viaggio è un’avventura nell’Abruzzo invisibile, quello delle miniere abbandonate della Val Pescara, con Gabriele La Rovere, i ricercatori del Graim e gli speleologi dello Speleo Club Chieti. Il secondo sarà lungo la costa oppure a un palmo dalle vette più alte della regione, a bordo del parapendio a motore di Giuseppe Sigismondi, il principe delle nuvole. Il tutto in mezz’ora di emozioni e senza un attimo di tregua, grazie a un eccezionale contributo visivo realizzato da Alessandro Di Cicco e Matteo D’Alessandro in una delle miniere più suggestive di un’enorme rete, scavata nella roccia in un territorio che comprende 12 comuni in cui Manoppello, Lettomanoppello, Roccamorice ed Abbateggio sono quelli che oggi presentano le maggiori evidenze sotterranee.

Nella seconda parte di questa puntata realizzata dal regista Antonio D’Ottavio e condotta dal giornalista del Centro, Lorenzo Colantonio, si potrà ammirare l’Abruzzo visto dall’alto, volando lungo la costa dei trabocchi oppure in cima al Morrone e persino sopra alle nuvole grazie a riprese mozzafiato di Sigismondi che spiegherà ai telespettatori di Rete 8 tutto ciò che c’è da sapere sul parapendio a motore: dalla meccanica, ai costi, ai rischi da evitare. Buona visione.