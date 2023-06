Oltre 32 milioni di euro per le strade / GUARDA L'ELENCO

L'AQUILA. La Giunta regionale, riunita all’Aquila, su iniziativa del presidente Marco Marsilio, nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-27, ha deliberato la presa atto dell’assegnazione finanziaria di complessivi 32milioni e 280mila. La giunta ha approvato lo schema di convenzione da dover sottoscrivere con i soggetti attuatori per gli interventi.

L'ELENCO DELLE STRADE

• Provincia dell’Aquila: sistemazione delle strade provinciali e comunali del comprensorio del Fucino (Cintarella del Fucino) – 2 milioni di euro

• Comune di Pratola Peligna: nuova viabilità a servizio del polo scolastico – 480mila euro

• Provincia di L’Aquila: sistemazione dellaS.P. 63 Simbruina – tratto di competenza della Provincia dell’Aquila 4.000.000

• Comune de L’Aquila: messa in sicurezza viabilità varia 840.000

• Comune de L’Aquila: sistemazione e messa in sicurezza Via Leonardo Da Vinci e Via Amiternum 480mila euro

• Comune dell’Aquila: sistemazione e messa in sicurezza Via S. Martino– Foce di Sassa 420mila euro

• Provincia di Chieti: completamento SP Villalfonsina 1milione 680mila euro

• Comune di San Salvo: sistemazione via Bachelet e via Monte Grappa 840mila euro

• Comune di Monteodorisio: nuova mobilità Parco del Castello 360mila euro

• Provincia di Chieti: sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 88 Sangrina” finalizzata alla statizzazione dell’’arteria -tratto di competenza della Provincia di Chieti 360.000

• Comune di Liscia: lavori di realizzazione strada di collegamento ex S.S. 86 – FVTreste 1milione 800mila euro

• Consorzio di Bonifica Centro: lavori di sistemazione della strada consortile F. V. Dendalo, finalizzata al passaggio a nuovo Ente gestore 2milioni 160mila

• Consorzio di Bonifica Centro: lavori di sistemazione della strada consortile strada della Pace” (Buonconsiglio), finalizzata al passaggio a nuovo Ente gestore 1milone 80mila euro

• Comune Villamagna: lavori di realizzazione e completamento viabilità – circonvallazione 480mila euro

• Comune di Guardiagrele: miglioramento viabilità via Roma 480mila

• Comune di Castel Frentano: viabilità comunale (via Orientale, via Di Loreto, via De Gasperi e altre) 600mila euro

• Comune Casalbordino: nuova viabilità alternativa Via Verde 600mila euro

• Provincia di Teramo: P. 27-tratto S. Margherita -Casali Scerne di Pineto: sistemazione e miglioramento 1milione di euro

• Provincia di Teramo: Isola del Gran Sasso sistemazione e miglioramento 300mila euro

• Provincia di Teramo: S.P.48- Torricella -Ceppo-Vallecastellana – Pietralta, sistemazione e miglioramento 2milioni di euro

• Provincia di Teramo: S.P. F-Controguerra-Tronto, sistemazione e miglioramento 800mila euro

• Provincia di Teramo: S.P. 8A Lago Verde, sistemazione e miglioramento 300mila euro

• Comune di Bisenti: ripristino tratti ex SP34 per Troiano 360mila euro

• Comune di Isola del Gran Sasso: miglioramento viabilità Via s. Gabriele 300mila euro

• Comune di Tortoreto: miglioramento viabilità Via Da Vinci, Via dei Saraceni etc… 350mila euro

• Provincia di Teramo: sistemazione e miglioramento strade provinciali 17-17A-l7B-61

•Comune di Campli: 1milione 500mila euro

• Comune di Martinsicuro: adeguamento e miglioramento viabilità comunale 240mila euro

• Comune di Basciano: ripristino e messa insicurezza viabilità Capoluogo e frazioni 240mia euro

• Comune di Montesilvano: completamento via Saragat 2milioni 400mila euro

• Comune di Pianella: sistemazione e adeguamento del collegamento viario denominato via Modena e messa Insicurezza Frazioni S. Desiderio, Marano e Obletter 600mila euro

• Comune di Brittoli: sistemazione strada comunale valle di collegamento tra la ex SS.602 e varie contrade 480mila euro

• Comune di Elice: messa in sicurezza e adeguamento viabilità Fonte del Pero, via Piana, etc. 300mila euro

• Comune di Pescara: messa in sicurezza e adeguamento San Silvestro 300mila euro

• Comune di Moscufo: miglioramento Circonvallazione comunale denominata via D’Annunzio inizio via De Gasperi ultimo tratto 200mila euro

• Comune di Bolognano: miglioramento Via Fara località Piano d’Orta 300mila euro

• Comune di Città S. Angelo: miglioramento Viabilità comunale 300mila euro

• Comune di Civitella Casanova: miglioramento Via Santanello- Bosco, via Colle Madonna ed Eremita 250mila

• Comune di Penne: strada comunale Flagnano 300mila euro

• Comune di Farindola: messa in sicurezza strada via Colli 200mila euro Farindola

• Comune di Caramanico: sistemazione viabilità contrada Morrone 200mila euro

• Comune di Cugnoli: messa in sicurezza via della Ubertà e via Italia 200mila euro

• Comune di Cappelle sul Tavo: sistemazione viabilità via Umberto e via Mazzini 200mila euro.