Per l'Iss il rischio è ancora alto: l'Abruzzo resta in arancione

PESCARA. L'Abruzzo resta in zona arancione. Nonostante gli indicatori permettano il ritorno in area gialla, il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute conferma la permanenza in arancione, non tanto per i numeri dell'emergenza, quanto, piuttosto, per quelle che nel report vengono definite come «allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali». In altre parole, la capacità di monitoraggio e di comunicazione dei dati.

In quello settimanale, relativo al periodo 24-30 gennaio e aggiornato al 3 febbraio, la classificazione complessiva di rischio dell'Abruzzo viene giudicata "non valutabile" e quindi "equiparata a rischio alto". All'origine delle criticità c'è la qualità dei dati forniti, in alcuni casi al di sotto delle soglie richieste. Ne consegue che la valutazione degli indicatori è "resa meno affidabile".

Anche la stima dell'indice Rt, che scende a 0.74, è da considerarsi poco attendibile in quanto la completezza dei dati è "al di sotto della soglia di qualità prevista". Il monitoraggio, in ogni caso, rileva una riduzione dei nuovi casi settimanali, a conferma del trend in miglioramento, seppure a fronte di un aumento dei focolai.

ARTICOLO COMPLETO SUL CENTRO IN EDICOLA