Polemica sul vino, bloccato il trailer del film con la battutaccia

PESCARA. Stop al trailer del film con la battuta che ha fatto infuriare l'Abruzzo. Netflix, la piattafoma digitale in streaming ha bloccato lo spot di presentazione di "Natale a tutti i costi", dopo le proteste giunte a tutti i livelli e la diffida legale inviata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo. Ora, sulla piattaforma Netflix, il trailer non si avvia e compare la scritta "anteprima non disponibile". Il trailer tuttavia è rintracciabile sempe su Youtube essendo stato scaricato nei giorni precedenti alla polemica.

E' la prima conseguenza della polemica sul vino scoppiata a seguito della battuta che uno dei protagonisti, l'attore Christian De Sica, fa quando gli viene offerta una bottiglia "campione del mondo in Abruzzo". "E' 'na m...", risponde l'attore. Una battutaccia che gli operatori del vino (produttori, sommellier, vignaiuoli) hanno considerato denigratoria verso l'intero settore, inducendo il Consozio di tutela ad avviare la diffida lega per chiedere lo stop del trailer e la sospesnione del film tv che dovrebbe andare in onda dal 19 dicembre su Netflix.

Il Consorzio chiede che venga tolto qualsiasi riferimento al vino abruzzese, altrimenti è pronto a chiedere i danni. Sulla stessa linea si sono espresse tutte le associazioni di categoria (da ultima la Confartigianato), contemporaneamente è scattata la rivolta social con tanti post inviati sul profilo di Christian De Sica, mentre a livello istituzionale si è mosso il presidente della giunta regionale Marco Marsilio e il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha invitato il suo amico Christian a cancellare quella battutaccia. (a.mo.)

