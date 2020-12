Regione, ok a finanziaria e proroga della caccia: "E il 7 gennaio saremo zona gialla" / DIRETTA FB

PESCARA. Come ogni fine anno, la legge sulla finanziaria è stata approvata nell'ultimo giorno di lavori del consiglio regionale. Nella notte è stata approvata la Legge di Stabilità 2021 con 17 voti favorevoli e 11 contrari e successivamente il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con 17 voti favorevoli e 9 contrari. Una manovra da 70 milioni. Una ventina gli emendamenti proposti dall'opposizione.

I provvedimenti sono al centro della conferenza stampa di fine anno indetta dalla Regione con il governatore Marco Marsilio e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

Marsilio ha nell'occasione aperto una parentesi sulle restrizioni Covid e ribadito di non aver dubbi che l'Abruzzo per giovedì 7 gennaio possa tornare in zona gialla.

A margine dei lavori del consiglio regionale, la giunta ha approvato la modifica al calendario venatorio 2020-21 proprosta dall'assessore Emanuele Imprudente. E' stata prorogata al 31 gennaio 2021 la caccia al cinghiale, così come è stata prorogata al 20 gennaio 2021 la caccia a Beccaccia, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello, e al 10 febbraio 2021 il Colombaccio. "La caccia al cinghiale", spiega l'assessore, "è stata prorogata in considerazione delle consistenti criticità legate alla proliferazione di tale specie sul territorio regionale, causa di numerosi incidenti stradali e di cospicui danni provocati alle attività agro-economiche, criticità acuite dalle misure adottate per l’emergenza COVID, tra cui la sospensione dell’attività venatoria per l’area rossa".