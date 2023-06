Scuola: 1.772 posti per le nomine in ruolo da settembre prossimo

Nell’anno scolastico 2022/23 nella nostra regione ci sono stati circa 6.000 precari della scuola, di cui 4.832 docenti (3.059 sul sostegno) e circa 1.200 di personale amministrativo e tecnico (Ata). E nel prossimo anno scolastico i numeri sono destinati ad aumentare. Per il prossimo anno scolastico in Abruzzo sono disponibili 1.772 posti per le immissioni in ruolo, di cui 929 per il personale docente e 843 per il personale Ata.

E' quanto è emerso ieri nel corso di un'assemblea della Cgil sulle problematiche del precariato e del reclutamento in Abruzzo, in cui è intervenuta la responsabile nazionale dei precari della Flc Cgil Manuela Pascarella. L’incontro è stato introdotto dal segretario della Flc Cgil Abruzzo Molise Pino La Fratta.

Questi i numeri delle disponibilità in relazione alle quattro province secondo i dati del sindacato: L’AQUILA 263 docenti, 205 personale Ata, 468 in totale. CHIETI: 321 docenti, 271 ersonale Ata, 592 in totale. PESCARA: 152 docenti, 197 ersonale Ata, 349 in totale. TERAMO: 193 docenti, 170 ersonale Ata, 363 in totale.

Il sindacato chiede un piano straordinario di assunzioni che vada oltre la copertura del semplice turn over del personale, in modo da garantire i diritti dei lavoratori precari e assicurare la qualità del sistema educativo.