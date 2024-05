Struttura Commissariale sisma 2016 firma decreti per la ricostruzione

La Struttura commissariale sisma 2016 ha firmato una serie di decreti per l’avanzamento delle procedure di ricostruzione di alcune scuole abruzzesi. Si tratta in particolare dell’Istituto Superiore “B. Spaventa” (corpo ovest) nel Comune di Città Sant’Angelo (Pescara) e di due scuole della provincia di Teramo: la scuola dell’infanzia Leognano nel Comune di Montorio al Vomano e il Complesso scolastico Forti nella frazione Nerito del Comune di Crognaleto. In totale i decreti trasferiscono oltre 529 mila euro all’Ufficio speciale ricostruzione Abruzzo.

“Stiamo procedendo con grande celerità nelle procedure per la ricostruzione delle scuole danneggiate dal sisma dell’Appennino centrale – si legge in una nota della Struttura Commissariale Sisma 2016 – Questi decreti sono un chiaro segnale dell’efficace collaborazione con la Regione Abruzzo, l’Ufficio speciale ricostruzione e i Comuni, che sono i soggetti attuatori di questi interventi. Andiamo avanti nel nostro obiettivo comune: restituire agli studenti e al personale strutture sicure, belle e funzionali”.

Nel dettaglio: per l’istituto Superiore Spaventa, che ha un importo programmato di 1,2 milioni, sono trasferiti 99mila euro a saldo. Per la scuola dell’infanzia Leognano, il decreto trasferisce circa 153mila euro, che rappresenta un acconto del 20% del contributo programmato di 390 mila euro, incluso un incremento dai fondi speciali per le compensazioni e il fondo integrativo per la ricostruzione pubblica. Infine, per il complesso scolastico Forti vengono trasferiti 274 mila euro, su circa 1,4 milioni di euro programmati.