Torna l'Inserto Lavoro, gratis con il Centro: ingegneri, muratori, tecnici e operai

Torna l'appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 29 agosto, all'interno del quotidiano, 5 pagine curate da Andrea Mori con opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina è dedicata alle opportunità nelle grandi industrie e nei servizi dopo le ferie estive: sono richiesti ingegneri, operai di produzione, tecnici di laboratorio, muratori. Assunzioni a Pescara, Città Sant'Angelo, Castellalto, Fossacesia. Selezioni avviate inoltre per baristi, magazzinieri, impiegati e pasticcieri. Contratti previsti a Tortoreto, San Salvo e a Villa Santa Lucia. Operatori telefonici a Chieti, addetti alle pulizie a Città Sant'Angelo.

Nel settore pubblico da segnalare i concorsi e le assegnazioni di incarichi quinquennali di medici nella Asl di Teramo e la riapertura del bando per ragionieri nel Comune di Avezzano.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.