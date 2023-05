"Traguardo Lavoro", domanda e offerta si incontrano in tv

Nuovo appuntamento lunedì 8 maggio alle 20,25 in tv su Rete8 con Traguardo Lavoro, la trasmissione che si occupa delle opportunità occupazionali, in particolare in Abruzzo e Molise, concorsi pubblici, richieste, formazione e orientamento. In studio dirigenti e rappresentanti di grandi aziende, piccoli imprenditori, esercenti, professionisti che illustrano le posizioni aperte, i requisiti, le selezioni in corso e le scadenze entro le quali si possono inviare le candidature.

Traguardo Lavoro è in sinergia con il quotidiano il Centro e in diretta da Rete8 conduce il giornalista Andrea Mori con la regia di Danilo Cinquino. Un format di trenta minuti diventato un appuntamento di riferimento sia per chi cerca occupazione, sia per chi assume. Nella puntata spazio alla creatività con una start up che ha sede a Chieti, pluripremiata nel campo dell’intelligenza artificiale, e che cerca profili tecnologici: giovani - laureati e non - che sanno di data base e che l’azienda ha intenzione di formare e quindi di far crescere nell’ambito di un settore in forte sviluppo.

Altro ospite è rappresentante di un’azienda che si occupa di efficientamento energetico, fotovoltaico, impianti e che cerca personale per aumentare l’organico. Per quel che riguarda la formazione c’è lo spazio Cenfop – Consorzio enti formazione – in cui si parla di opportunità di riqualificazione e corsi gratuiti per tutte le età. In anteprima poi le pagine dell’Inserto Lavoro pubblicate di martedì sul quotidiano il Centro e la tabella sui principali concorsi pubblici in atto con le relative scadenze.

Traguardo Lavoro dà inoltre la possibilità a chi cerca un posto di inviare e quindi mostrare in tv il videocurriculum, un breve (max 1’) video di presentazione con le proprie competenze e aspirazioni Si può anche telefonare e intervenire in diretta al telefono 0871.5873230. L’appuntamento con Traguardo Lavoro è dunque alle ore 20,25 su Rete 8. Per l’invio di offerte, candidature, videocurricula, richieste di partecipazione o di informazioni, scrivere a traguardolavoro@rete8.it Numero diretta Rete8: 0871.5873230.