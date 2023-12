Treno Tua Pescara-Roma, tutto quello che c'è da sapere

PESCARA. Poco più di 15 euro per il biglietto e tre ore di viaggio per percorrere su un nuovo treno regionale l’intera tratta che va da Pescara a Roma Tiburtina. Oggi, alle 10,40, la linea di Tua che collega su rotaie la costa abruzzese con la Capitale sarà inaugurata dal presidente della Regione, Marco Marsilio, Gabriele De Angelis, presidente della società di trasporto pubblico regionale, affiancati dal direttore generale Maxmilian Di Pasquale ed Enrico Dolfi, dirigente della Divisione Ferroviaria di Tua, che si è rivelato decisivo per raggiungere questo traguardo. Trecento posti a sedere e una velocità di punta di 160 km all’ora, sono le caratteristiche principali dei nuovi elettrotreni Coradia 2.0 Stream Pop, ribattezzati con i nomi di Benedetto Croce, Ignazio Silone e Gabriele D’Annunzio, di competere alla pari con Trenitalia che fino a questa mattina ha mantenuto il monopolio della tratta Pescara-Roma. Ma la leva su cui punta la Tua per provare a sorpassare sulle rotaie la società del Gruppo Fs è il vantaggio di cui gode in tema di intermodalità che di fatto gli permetterà molto presto l’offerta commerciale treno più bus per viaggi di andata e ritorno. Oggi è solo l’inizio, spiegano dall’azienda regionale, perché in futuro, quando il raddoppio della linea verrà finalmente realizzato da Rfi, l’altra società del Gruppo Fs, sarà possibile sfruttare al massimo le caratteristiche tecniche dei Coradia che già adesso permettono di coprire l’intera tratta in 3 ore e 15 minuti (10 ’ in meno rispetto a Trenitalia), con partenza alle 10,40 dalla Stazione centrale di Pescara; prima sosta a Chieti prevista per le 10,53; seconda a Sulmona alle 11,31, quindi ad Avezzano, per le 12,23; Tivoli alle 13,23 e infine Roma Tiburtina dove è previsto l’arrivo per le 13,55. Ma naturalmente c’è anche il ritorno con partenza dalla stazione Tiburtina alle 17,28 e fermate a Tivoli (18,03), Avezzano (19,03), Sulmona (19,58), Chieti (20,37) e arrivo a Pescara centrale alle 20,52.

