Vaccini Abruzzo, oggi le prenotazioni di massa dai 12 ai 69 anni / COME FARE

PESCARA. Anche l'Abruzzo risponde presente alle direttive del generale Francesco Paolo Figliuolo e oggi, giovedì 3 giugno, apre alle ore 14 la piattaforma telematica per tutti i cittadini dai 12 ai 69 anni. Inizia, dunque, la vaccinazione di massa per raggiungere l’immunità di gregge a Ferragosto, come dichiarato ieri dal governatore Marco Marsilio. La direttiva è di somministrare, per i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni, il vaccino Pfizer.

COME PRENOTARSI. Le somministrazioni non vengono effettuate in base alla fascia d’età, ma seguendo la tempistica delle prenotazioni. Facciamo un esempio: se un sedicenne si prenota prima di un 69enne, ha la precedenza a vaccinarsi. Sono cinque le modalità per prenotare la dose. C’è il portale delle Poste, utilizzabile collegandosi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ e muniti del proprio codice fiscale e del numero di tessera sanitaria. È possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat presenti sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria). Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, possono prenotare la vaccinazione. È attivo, infine, il servizio di prenotazione via sms, inviando un messaggio contenente il codice fiscale al numero 339.9903947.

Oggi, mercoledì 2 giugno, invece, la piattaforma Poste è abilitata a ricevere le prenotazioni per la vaccinazione anche da parte dei cittadini italiani iscritti all'Aire (italiani residenti all'estero).

VERSO LA ZONA BIANCA. I dati confermano il percorso dell'Abruzzo verso la zona bianca: il passaggio è previsto lunedì 7 giugno. I parametri, in costante miglioramento, giorno dopo giorno confermano valori compatibili con l'area di rischio senza restrizioni. A partire dall'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che è a 26 e da oltre due settimane è inferiore a quota 50 (per la zona bianca servono tre settimane al di sotto di quella soglia). La situazione più favorevole è quella del Pescarese, che da tempo e la migliore provincia d'Italia per quanto riguarda l'incidenza settimanale: il parametro è a 8. Poi ci sono il Chietino, che scende a 25, e il Teramano (30). L'Aquilano scende di tre punti e arriva a 39, il dato più basso registrato dall'inizio dell'anno.