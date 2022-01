Vaccini anti Covid, domani giornata riservata alle future mamme

PESCARA. La Regione organizza un nuovo open day in collaborazione con le Asl delle quattro province. L'iniziativa è in programma domani (venerdì 21 gennaio) ed è riservata alle donne in gravidanza per consentire loro di proteggersi contro il Covid 19.

Per partecipare agli open day è necessario formalizzare la propria adesione sulla specifica piattaforma regionale predisposta per l’iniziativa (attiva a partire da questa sera): https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/listaservizi

“In questi mesi – spiega l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì – abbiamo riscontrato che tra le donne in stato interessante persistono ancora molti dubbi sull’opportunità della vaccinazione contro il Covid, alimentati da un flusso di informazioni non sempre coerenti. Per questo abbiamo promosso questa giornata, in cui sarà possibile ricevere appunto ogni tipo di informazione, chiarire perplessità, ottenere chiarimenti da parte di medici, ostetrici e specialisti. Un’occasione, dunque, per ricevere tutti gli strumenti per una scelta consapevole sulla vaccinazione”.

A Pescara le vaccinazioni dedicate alle donne incinte e in allattamento sono in programma dalle ore 10 alle 12 nei centri vaccinali di Pescara, stazione Porta Nuova, e Città Sant'Angelo, all'Outlet village. Per partecipare all’open day è necessario prenotare sulla specifica piattaforma regionale. A Teramo le somministrazioni per le donne incinte si faranno all’hub del Parco della Scienza, dalle 15 alle 19. L’iniziativa sarà replicata all’ospedale Mazzini domenica 23 gennaio, dalle 9 alle 13. La Asl fa sapere che è consigliato prenotarsi, ma la somministrazione sarà comunque assicurata anche a coloro che non riusciranno a farlo.