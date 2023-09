A Tornareccio torna l'appuntamento con Regina di Miele / IL PROGRAMMA

TORNARECCIO. Stand espositivi, degustazioni, concerti, visite guidate, premiazioni e convegni per la 17a edizione di Tornareccio Regina di Miele, evento dedicato al miele e alle eccellenze della terra d'Abruzzo, in programma oggi e domani, domenica 24 settembre, a Tornareccio, in provincia di Chieti.

L'evento apre i battenti questa mattina alle 11, con la partecipazione della pattuglia a cavallo del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro (L'Aquila)). Accanto all'area espositiva, aperta fino a mezzanotte, laboratori per bambini (ore 15), mini tour gratuiti a cura dell'associazione Amici del Mosaico Artistico, "Un brindisi al sapore del miele" a cura dell'apicoltura Luca Finocchio (ore 16.45); alle 18.00 Maxi Manzo presenta "Radici e tradizioni" canzoni della tradizione popolare italiana e sudamericana, con videoproiezioni del film "El vestido de dora", vincitore del "Premio Flaiano 2022 Sezione Italianistica Luca Attanasio", con la partecipazione del maestro Danilo Di Paolonicola; il live di Mami Wata (ore 20.30) chiuderà la prima parte della manifestazione.

Domani, domenica 24, dopo la Messa dell'Apicoltore, alle 9.00 apertura degli stand. Alle 10.30 convegno "Il mondo delle api e dell'apicoltura. Api, ambiente e territorio", partecipano, tra gli altri, Giancarlo Naldi, direttore dell'Osservatorio Nazionale del Miele; Luigi Iacovanelli, presidente dell'associazione Apicoltori Professionisti d'Abruzzo; Rebecca Virtù di Legambiente; Luigi D'Eramo, sottosegretario al ministero dell'Agricoltura; per la Regione Abruzzo l'assessore all'Agricoltura e vicepresidente Emanuele Imprudente e l'assessore al Turismo Daniele D'Amario, il consigliere Fabrizio Montepara; Giuseppe Cefalo, presidente Unaapi. A seguire il concorso nazionale "Tre Gocce d'Oro - Grandi Mieli d'Italia", sezione Grandi Mieli d'Abruzzo con la premiazione dei migliori mieli prodotti nell'intera regione.

"Tornareccio Regina di Miele è l'evento per eccellenza del nostro territorio perché rappresenta tutta la storia e la tradizione dell'apicoltura locale - commenta il sindaco Nicola Iannone - È sicuramente una delle iniziative più conosciute e apprezzate, insieme a 'Un mosaico per Tornareccio' e 'Tornareccio Music Camp'. Crediamo nella sinergia tra le varie realtà locali ed è così che anche quest'anno, tra una degustazione di miele e l'altra, si possono ammirare gli oltre cento mosaici collocati sulle pareti delle abitazioni del borgo e ascoltare le note dei musicisti che hanno preso parte al music camp".

(o. d'a.)