Addio a Nicola Ranieri, re della cucina abruzzese

Nicola Ranieri, che per una vita è stato ambasciatore dell’enogastronomia italiana e abruzzese nel mondo è morto nella notte tra il 5 ed il 6 agosto nella sua abitazione di Lanciano, dopo un breve periodo di malattia.

Nato il 31 ottobre 1935, avrebbe compiuto 86 anni, è stato chef nei più noti ristoranti d'Abruzzo, tra cui la “Taverna Ranieri” di Lanciano e il Ristorante “Regine” all’Hotel Dangiò di Chieti. Ha avuto come colleghi e allievi tanti cuochi che hanno fatto conoscere la gastronomia abruzzese nel mondo, come Domenico Santacroce a Sulmona, Antonio Di Ciano a Milano, che hanno collaborato con Nicola Ranieri in tante iniziative promosse in Italia e nel mondo. Significative le manifestazioni organizzate in Abruzzo, in particolare a Lanciano. Era ancora pieno di progetti, con un libro di storia gastronomica e gustose ricette, già pronto nel cassetto: “Scent of Mediterranean and Momenti di …gola, by Anna Teresa Callen dal magico mondo di Nicola Ranieri – Tra forchette e matite, arte, storia tradizioni e umorismo”. Libro dedicato ad Anna Teresa Vitacolonna (Guardiagrele, 5 marzo 1926 – Lanciano 3 giugno 2021) , che ha fatto conoscere negli Stati Uniti la gastronomia della regione di nascita.

Tra le associazioni di cui è stato animatore Nicola Ranieri, pieno di idee e di intuizioni sempre vincenti, va ricordata “Arscibandi” (L’arte di cibarsi), che per alcuni anni, ha svolto una significativa attività di valorizzazione delle specialità della cucina abruzzese distribuendo premi e riconoscimenti a grandi cuochi e ad aziende del settore agro-alimentare, unendo sempre tali iniziative a rassegne artistiche. Significativa la manifestazione promossa a Belveglio in Piemonte con rassegne di pittura e scultura e scambi commerciali di prodotti tipici tra le due regioni.