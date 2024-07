Annullata multa dell'autovelox: era senza estremi di omologazione

SAN GIOVANNI TEATINO. Il giudice di pace di Chieti con sentenza del 19 giugno 2024 ha annullato un verbale per eccesso di velocità elevato a San Giovanni Teatino ad un associato di Federconsumatori. Il verbale è stato impugnato dalle avvocate Francesca Di Chiacchio e Fulvia D’Emilio, che hanno eccepito l’illegittimità dello stesso per omessa indicazione degli estremi di omologazione dell’apparecchiatura autovelox di rilevazione della velocità, il Velomatic.

“Siamo molto soddisfatti di questa sentenza che ribadisce l’importanza del rispetto dei diritti degli automobilisti – dice il presidente della Federconsumatori Abruzzo, Francesco Trivelli – Nel caso specifico, il verbale era stato notificato al nostro associato sulla base del solo decreto di approvazione dell’apparecchio, omettendo di richiamare l’atto di omologazione, requisito essenziale previsto dalla normativa. Si tratta di un vizio formale che ha comportato l’annullamento del verbale”.

“La Federconsumatori Abruzzo è sempre in prima linea per la tutela dei diritti dei consumatori, anche in materia di contrasto alle multe illegittime – si legge in una nota dell’associazione – L’associazione invita tutti gli automobilisti che hanno ricevuto verbali dubbi a contattare i nostri sportelli per ricevere assistenza e consulenza legale. La sentenza del giudice di pace di Chieti rappresenta un monito per le amministrazioni locali che devono prestare la massima attenzione nel redigere i verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli automobilisti”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA