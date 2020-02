Auto rubate in provincia di Chieti e smontate, ecco dove finivano i pezzi

CERIGNOLA. Oltre 5mila ricambi d'auto - in gran parte illegali e provenienti da furti compiuti tra Chieti, Foggia e Bari - sono stati sequestrati dalla polizia in una rivendita specializzata sulla Statale 16 nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano. Il titolare dell'esercizio commerciale, recentemente gambizzato da sconosciuti, è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio.

Le auto venivano rubate e cannibalizzate. L'intera aerea di vendita è stata sottoposta a sequestro. All'interno dell'attività commerciale sono stati rinvenuti migliaia di componenti (esattamente 5.210), di diverse marche e modelli di auto. Sono stati trovati 2mila tra sportelli e portiere, 397 portelloni posteriori e 200 cofani, poi 412 paraurti, 229 gruppi frizione, 139 cambi, 225 scatole guida e 53 cruscotti. (Ansa)