Bomba nell'auto dell'ex marito, avvocatessa arrestata

NAPOLI. Un avvocatessa di San Vito Chietino è stata arrestata con l'accusa di aver ordinato di uccidere l’ex marito, un ufficiale della guardia di finanza, rimasto miracolosamente illeso dopo l’esplosione nella sua auto di una bomba «di natura dirompente». Si tratta di Viviana Pagliarone, 39 anni.

L'attentato risale al 21 marzo 2023 a Bacoli (Napoli). Dopo un anno e mezzo di indagini i carabinieri sono riusciti a raccogliere contro la donna indizi ritenuti probanti dal giudice che ha quindi ordinato la custodia cautelare. Il marito, in servizio in Campania, si salvò dall'esplosione riuscendo a saltare dal finestrino dell'auto in fiamme.

La svolta delle indagini dopo la cattura un anno fa dell’esecutore materiale, Franco Di Pierno, 51enne di San Severo: oltre a Pagliarone, ora sono finiti in cella i foggiani Gaetano Di Stefano, 32 anni, e Ciro Salvatore Caliendo, 46 anni. Sono tutti accusati, a vario titolo, di concorso in tentato omicidio pluriaggravato e fabbricazione di ordigno esplosivo, il cui peso è stato stimato dagli artificieri in circa un chilo.

