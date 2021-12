Costa dei Trabocchi, l'appello degli ambientalisti: "Salviamola dal cemento"

"Quarantuno personalità dell'ambito accademico-universitario, del turismo e della cultura sottoscrivono l'appello per la difesa della Costa dei Trabocchi dal consumo di suolo e da scelte scellerate di governo del territorio, a partire dalla proposta di Piano regolatore generale (Prg) di Ortona che viene discusso domani, oltre a diversi altri progetti previsti lungo la costa". La comunicazione arriva dal coordinamento Tu. Vi.V.A. (Tutela delle Vie Verdi d'Abruzzo) che lancia l'allarme sul rischio cementificazione della Costa dei Trabocchi e ringrazia i firmatari del documento per la sensibilità e l'attenzione mostrata verso la tutela di un bene pubblico e fondamentale per la vita futura.

"Salviamo la Costa dal cemento". "La Costa Teatina rappresenta uno dei tratti costieri non ancora completamente cementificati della costa del medio Adriatico", scrive il movimento Tu. Vi.V.A, "il successo dell'apertura della ciclovia sul tracciato della vecchia ferrovia sta dimostrando chiaramente le potenzialità di un uso del territorio più sostenibile, fondato sul turismo lento e su una fruizione più dolce che permette di conoscere meglio la ricchezza di queste aree per quanto riguarda il patrimonio naturalistico, paesaggistico, archeologico e dei beni culturali.

La presenza di diversi siti di Interesse comunitario e di riserve naturali dimostra la levatura internazionale in termini di fauna, flora e habitat. San Giovanni in Venere, il castello aragonese di Ortona e quello caldoresco di Vasto, gli antichi villaggi di pescatori, i trabocchi, i centri storici dei comuni del circondario arricchiscono la visita delle persone che giungono da tutto il mondo per ammirare questo tratto di costa.

Riaffermiamo quindi la necessità che questo territorio venga strettamente protetto e conservato.

Servono politiche di alto profilo per fermare altro consumo di suolo e recuperare e rivitalizzare i centri storici.

Dobbiamo pensare ai centri urbani, a eliminare i detrattori paesaggistici e ambientali, a curare l'esistente e la via verde, localizzando i servizi nei paesi e non occupando altre aree.

In questo ultimo anno sembra che non si sia fatto tesoro degli allarmi che provengono da istituti qualificati, come l'ISPRA, sul consumo di suolo e sul rischio idrogeologico che la cementificazione esacerba. Anche la questione dei cambiamenti climatici viene sottovalutata, quando invece è centrale, non fosse altro per la vulnerabilità della costa all'innalzamento del livello medio del mare.

Sono stati realizzati nuovi stabilimenti balneari spazzati immediatamente via dalle onde.

Continuano ad arrivare proposte per l'aumento di volumetrie e nuovi edifici anche in aree di grande valore, come la riserva di Punta Aderci. Continua l'iter, nonostante la meritevole opposizione della nuova amministrazione di San Vito Chietino, per l'enorme resort che dovrebbe sorgere a colle Foresta che sovrasta proprio la Via Verde e il Sito di Interesse Comunitario del Fosso delle Farfalle. Addirittura ad Ortona la proposta di un nuovo Piano Regolatore, invece di azzerare proposte edificatorie del passato, le conferma e le peggiora, prevedendo l'occupazione di altre decine di ettari di suolo e centinaia di migliaia di mc di nuovi edifici proprio davanti alle riserve naturali dei Ripari di Giobbe e dell'Acquabella, nonché strutture alberghiere fronte mare.

Villette al posto degli ulivi secolari, questo vogliamo per la Costa teatina?

Oppure vogliamo finalmente curare l'esistente, a partire dai centri storici, e garantire forme di mobilità all'altezza dei tempi, con ciclovie, treni tra i principali centri urbani e percorsi pedonali adeguati?

Firmiamo quindi questo appello, affinché cittadini, imprese e amministratori colgano la sfida che abbiamo davanti: preservare la bellezza della Costa Teatina e la qualità della nostra vita".

Le adesioni:

