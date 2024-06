Crisi di impresa e sovraindebitamento, esperti a confronto

CHIETI. In programma domani pomeriggio, alle ore 17, nella sala della Provincia di Chieti, il convegno promosso e organizzato da Conflavoro Piccole medie industrie (Pmi) Chieti su "Crisi di Impresa e Sovraindebitamento”. Col patrocinio della stessa Provincia e del Cipas, collaborano all’iniziativa: Intercral Abruzzo, l’associazione regionale consumatori Contribuenti Abruzzo (CRUC Regione Abruzzo) e la presidenza nazionale Contribuenti.it. Modererà i lavori il giornalista Donato Fioriti, Dir. Radio Luce Abruzzo (INBLU 2000). Introdurrà e concluderà il convegno il dott. Ernesto D’Onofrio, Presidente di Conflavoro Chieti.



Dopo i saluti di rito istituzionali, e quelli associativi, interverranno relatori di primissimo piano regionale e nazionale. A partire dal prof. Vittorio Carlomagno della Università Partenope di Napoli, commercialista, avvocato e giornalista e presidente nazionale di Contribuenti.it, dall’imprenditore Mauro Trivellone e dall’avvocato Brezza Di Rocco, di Conflavoro Chieti, sino a Francesco D’Andrea di consulenza service, al dott. Francesco Acconcia - OCC Tollo (CH) e componente della commissione studio sovraindebitamento e procedure minori CNDCEC.



“Si tratta del secondo evento che organizziamo su questo tema - spiega Ernesto D’Onofrio Presidente di Conflavoro Chieti - e ne seguirà un altro in autunno in collaborazione con la presidenza nazionale Cipas. Questo perché abbiamo avvertito la necessità di informare di più e meglio sulla materia e lo facciamo con esperti avvocati e commercialisti di livello nazionale. Il nostro obiettivo è di fornire un servizio utile al territorio ed agli imprenditori e soggetti interessati tanto di Chieti e provincia quanto dell’intero Abruzzo”.