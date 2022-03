Da Taranto a Fossacesia, scoperto furbetto seriale del reddito di cittadinanza

FOSSACESIA. Un 61enne di Taranto è stato denunciato a Fossacesia per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Ai controlli dei carabinieri è emerso che non solo aveva precedenti sempre per aver preso altre volte il sussidio senza averne diritto, ma anche che aveva dichiarato falsamente di essere residente a Fossacesia mentre era stato cancellato dall'anagrafe comunale da oltre 10 anni. In sostanza, dopo averci provato altre volte e in altri luoghi, aveva tentato di fare il furbetto anche in Abruzzo.

I militari della Stazione di Ortona l'hanno scoperto dopo aver comparato le banche dati nazionali con l'anagrafe comunale. Il falso beneficiario ha percepito poco di mille euro che ora deve restituire all'Inps. Nel frattempo è scattata la denuncia alla Procura di Taranto.