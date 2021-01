Docente e scrittrice, due suoi libri tra i best-seller mondiali 

CHIETI. Due libri tra i best-seller mondiali per la docente della d’Annunzio Eleonora Sasso, che insegna Lingua e traduzione inglese. Tra i primi 200 libri nella speciale classifica dei best-seller Amazon (sezione “Critica Letteraria del XIX secolo”) c’è la raccolta di saggi “Late Victorian Orientalism: Representations of the East in Nineteenth-Century Literature, Art and Culture from the Pre-Raphaelites to John La Farge”, curata dalla professoressa (casa editrice Anthem Press).

Grazie ai contributi a firma di grandi studiosi internazionali – provenienti da atenei quali la Columbia University (Usa), la Iowa University (Usa), l’ateneo “Iuav” di Venezia e l’università di Catania, tra i quali figurano anche la docente Miriam Sette e il collega Andrea Mariani della d’Annunzio – il volume investiga per la prima volta l’Orientalismo nel tardo Ottocento inglese, offrendo letture critiche sulle rappresentazioni artistiche, immaginifiche, e imperialiste, nonché sulle traduzioni letterarie e intersemiotiche dell’Oriente da parte di artisti e scrittori vittoriani britannici e americani. L’altro lavoro tra i best-seller è la monografia “The Pre-Raphaelites and Orientalism: Language and Cognition in Remediations of the East”, edita dalla Edinburgh University Press e collocata tra i primi 20 libri della classifica best-seller Amazon Italia (sezione “critica letteraria mediorientale”). Questo volume è il primo studio critico che investiga le influenze latenti e manifeste dell’Oriente nella produzione artistica e letteraria della confraternita preraffaellita in grado di rappresentare l’aura mistica, il mondo criminale e la sensualità femminile dell’Oriente. «È un grandissimo onore», ha detto la professoressa, «poter attestare che la mia ricerca pluridecennale sulla lingua, letteratura e cultura dell’Ottocento inglese sia riuscita a interessare un così vasto pubblico di lettori». (a.i.)