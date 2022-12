Gioca dieci euro e vince 2 milioni: caccia al fortunato

LANCIANO. Dopo la vincita milionaria di due settimane fa a Vasto, la dea bendata si ferma un'altra volta in Abruzzo e fa tappa a Lanciano dove sono stati vinti altri 2 milioni con un biglietto da 10 euro dl Gratta e vinci. Il biglietto è stato venduto nella tabaccheria Linda Bianco in via Del Mare dove l'anno scorso sono già stati vinti 300mila euro.

La vincita risale al 23 novembre, la comunicazione ufficiale è arrivata ieri da Lottomatica. Nessuno ha finora reclamato la scommessa e nessuno ha chiamato la ricevitoria. «Può essere chiunque», afferma la titolare della tabaccheria, «da noi non si è presentato nessuno, altrimenti avremmo festeggiato con il fortunato o la fortunata, ma siamo in una zona di passaggio e in tanti acquistano il biglietto e lo grattano altrove».

Il tagliando vincente è un Gratta e vinci di 10 euro della serie, abbastanza recente, “Il re vincente” la cui meccanica di gioco è basata sul confronto tra numeri con in aggiunta sei bonus moltiplicatori e tre simboli istantanei. La somma massima è proprio quella vinta in via Del Mare, 2 milioni di euro.

copyright il Centro

ARTICOLO SUL CENTRO IN EDICOLA