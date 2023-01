Incendio distrugge Colle del Nibbio, l'agriturismo-simbolo della valorizzazione della montagna

CHIETI. Un incendio ha interrotto il sogno di un gruppo di ragazzi che si chiama Colle del Nibbio. Dell'agriturismo simbolo della valorizzazione di un intero territorio montano, difficile da coltivare, lontano da ogni circuito turistico e in un’area interna considerata “svantaggiata”, è rimasta una montagna di cenere. Non si conoscono le cause, probabilmente accidentali, ma quel che conta è che le fiamme hanno bruciato il cantiere della struttura, nel comune di Civitaluparella, con vista spettacolare sulla Maiella e sui Monti Pizzi, che sarebbe stata ultimata per quest'estate e pronta ad ospitare i primi avventori.

Com'era la struttura in costruzione prima dell'incendio

Colle del Nibbio è un progetto nato ufficialmente nel 2018 come riassunto delle passioni e dell'amore per questi luoghi incontaminati da parte di ragazzi a cui piace essere definiti “giovani contadini per scelta”. Raccontano di aver iniziato sperimentando alcune colture tipiche come l’aglio rosso, le patate del Medio Sangro, i fagioli “della 40” e avviando un piccolo apiario. Poi l’attività più impegnativa dell’allevamento di una trentina di capre. E da qui il progetto più ambizioso: realizzare l'agriturismo in bio-edilizia (terra e paglia) per far gustare direttamente sul posto i prodotti. In un territorio difficile da coltivare, lontano da ogni circuito turistico e in un’area interna considerata “svantaggiata”. Ma bellssima e incontaminata.

L'incendio ora rischia di far saltare tutto, a fronte di un investimento di circa 400mila euro in parte coperti con i fondi europei e i prestiti della Regione e delle banche.

"Al momento in tanti ci hanno manifestato la disponibilità a sostenerci economicamente e non possiamo nascondere la nostra necessità di dover accettare per poter coprire il debito di cui ci siamo caricati", spiegano i ragazzi che aggiungono di confidare nella Regione Abruzzo e nella banca. "Sicuramente abbiamo bisogno di molte risorse economiche per poter risolvere questa tragica situazione. Ogni piccolo o grande contributo per noi sarà un motivo in più per andare avanti e fare di tutto per salvare la nostra piccola realtà e magari avviare nuovi progetti sul territorio". Così è stato deciso di aprire un conto specifico per chi vuole sostenere il progetto con delle donazioni, e di avviare una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding “Produzioni dal Basso” ed un account PayPal. "Sarà nostra cura aggiornarvi periodicamente sull’andamento della raccolta e di quelle che saranno le spese con la pubblicazione degli estratti conto e delle fatture. I fondi raccolti saranno usati, in ordine, a copertura di: debiti con i fornitori e tecnici che già ci hanno fornito materiali e consulenza; debiti e spese nei confronti della banca e della Regione; attrezzature andate perse nell’incendio. Se, grazie al vostro aiuto, la somma raggiunta dovesse essere superiore rispetto alle spese elencate, ci impegneremo a reinvestirla per un piccolo progetto che si avvicini il più possibile a quello che era il nostro sogno".

Contributi possono arrivare anche con l’acquisto del miele millefiori che sono rimasti disponibili. "È andato distrutto un progetto materiale, il tempo e i soldi dedicati a quel progetto, persino il telefono con le ultime foto della struttura senza ponteggi. Non si distruggeranno il nostro lavoro, il nostro impegno, i nostri prodotti e il sogno che le idee trasformate in realtà possano contribuire a risollevare la sorte di intere aree", spiegano a Colle del Nibbio.

Per le donazioni : Conto Corrente Postale n.001064523010 – Intestato a Ricci Paolo Iban IT71H0760115500001064523010 – BIC/SWIFT BPPIITRRXXX CAUSALE: Donazione Liberale ______________ PayPal: soscolledelnibbio@gmail.com ______________ Piattaforma Crowdfunding Produzioni dal Basso Sette anni per un pugno di cenere SOS Colle del Nibbio – crowdfunding (produzionidalbasso.com)