Proposta di matrimonio a sorpresa nel Museo delle Lettera d'Amore

TORREVECCHIA. Si è inginocchiato e ha dichiarato pubblicamente il suo amore. Protagonista della plateale proposta di matrimonio è Michael che si è messo in ginocchio davanti alla sua Tiziana, chiedendole di sposarlo e donandole un prezioso anello. Momento di sorpresa per tutti i presenti, che non erano stati precedentemente avvisati e che hanno manifestato apertamente la loro commozione.

La vicenda si è svolta nella sala dell’amore aereo del Museo della Lettera d’Amore, museo unico al mondo, in cui era in corso la celebrazione della consegna ufficiale da parte della famiglia Perla di un epistolario d’amore.

La famiglia Perla, composta dalla madre Luigia Gianfrancesco e dai tre figli, di cui due residenti in Germania, si è riunita per l’occasione, ritrovandosi tutta insieme a Torrevecchia Teatina, in Abruzzo, dove sarà custodito, nel Museo, l’epistolario, tutto da leggere, tra Gina e Gino (Luigi Perla), in cui si possono rintracciare frasi bellissime come questa: “La felicità è nel rendere e io vorrei tutto donarti. Donarti tutto ciò che è mio, i miei pensieri, i miei sogni, il mio lavoro, le mie aspirazioni, il mio corpo, la mia vita. Una cosa a volte mi preoccupa: di riuscire sempre a dimostrarti questo mio amore senza mai disturbare la felicità che dovrebbe derivarne”.