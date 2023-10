A Pescara parte il Flap, quattro giorni dedicati alla poesia

PESCARA. In attesa della sua ventunesima edizione, in programma dal 9 al 12 di novembre, il Fla – Festival di Libri e Altrecose scalda i motori con il Flap, la quattro giorni tutta dedicata alla poesia diretta da Barbara Giuliani, candidata al Premio Strega per la poesia nel 2023, che si svolge dal 6 al 9 di ottobre.

Quest’anno a fare da cornice alle conversazioni poetiche sono i teatri. Il primo dei quattro appuntamenti in cartellone, tutti con inizio alle 18,30 e tutti ad ingresso gratuito, è previsto per oggi, venerdì 6 ottobre, al Teatro Cordova, in viale Giovanni Bovio a Pescara: protagonista Lello Voce che dialoga con Matteo Auciello. Lello Voce è uno dei pionieri europei dello spoken word e della spoken music e ha introdotto in Italia il poetry slam. Ha collaborato con musicisti e artisti di vari ambiti, realizzando con loro numerose performance, CD e vari libri con supporto audio, tra cui “Farfalle da combattimento” (1999), “Fast Blood” (2003, premio Delfini di poesia, con le illustrazioni originali di Sandro Chia), “L’esercizio della lingua” (2010), “Piccola cucina cannibale” (2012, premio Napoli per le opere multimediali), “Il fiore inverso” (2016, premio nazionale Elio Pagliarani di poesia). È stato autore, con Nanni Balestrini e Paolo Fabbri, del programma televisivo “L’ombelico del mondo”. Ha co-diretto il progetto MaTerre, realizzato nell’ambito di “Matera 2019 – Capitale europea della Cultura”, che ha prodotto 5 film di poesia in VR 360° grazie alla partecipazione di poeti e registi di varie parti del mondo. Ha fondato e coordina con Marco Philopat il premio Dubito di poesia con musica. I suoi romanzi sono ora riuniti ne “Il Cristo elettrico” (2021). L’autore conversa con Matteo Auciello, nato nel 1969 a Pescara, dove vive e lavora come insegnante. Come attore teatrale, ha realizzato spettacoli da autori come Rimbaud, Büchner, Foster Wallace, con il progetto Teatro Spoglio. Nel 2013 ha pubblicato il libro di poesia “Dove ora sono” con cui ha vinto il Premio Gozzano per la migliore opera prima nel 2016. L’incontro sarà ospitato all’interno del Teatro Cordova, inaugurato nel 2019, a seguito di un accordo tra la Comunità L.A.A.D (Lega Abruzzese Anti Droga - ETS) che attualmente lo gestisce, il Comune di Pescara e il Teatro Stabile d’Abruzzo.

I prossimi appuntamenti del Flap: sabato 7 ottobre al Teatro dei Gesuiti in via del Santuario 160, Fabrizio Venerandi dialogherà con Michele Piciocco; domenica 8 ottobre al Piccolo Teatro Orazio Costa in via Gabriele d’Annunzio 29, Gherardo Bortolotti dialogherà con Andrea Gialloreto; lunedì 9 ottobreal Piccolo Teatro Guascone in via dei Marsi 41, Marco Giovenale dialogherà con Barbara Giuliani.