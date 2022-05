A "Storie" arriva la campionessa di triathlon Verena Steinhauser

Nuoto di mattina, bici all’ora di pranzo, corsa di sera. Una sequenza di allenamento da ripetere fino alle Olimpiadi, il sogno di una vita. Da ripetere come una litania senza discutere troppo, con le uniche varianti del tempo, dello spazio e dell’intensità. In attesa di giocarsi tutto in un pugno di ore: acqua da afferrare e spostare via, aria in faccia, terra da aggredire. Tre elementi.

Tre, il numero perfetto di Verena Steinhauser, atleta di triathlon con le Fiamme Oro, il gruppo sportivo della polizia. Steinhauser non è un cognome abruzzese ma Verena ha scelto Montesilvano per vivere, allenarsi e inseguire il suo sogno a 5 cerchi. L’accento di Bressanone non lo perderà mai ma di una cosa è certa: «Amo l’Abruzzo». Ormai è una questione di cuore.

È Verena Steinhauser, olimpionica a Tokyo 2020, la protagonista di un’altra puntata di “Storie - Le Emozioni della Vita”, il programma di Rete 8 in collaborazione con il Centro, condotto da Pietro Lambertini, che va in onda questa sera alle 21,15 per la regia di Antonio D’Ottavio (repliche il mercoledì a mezzanotte, sabato alle 22 e martedì alle 13.30).