Annullata la Giostra cavalleresca: "No garanzie economiche"

SULMONA. E' stata annullata la XXVI edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona. Lo annunciano con rammarico l'associazione Giostra e i capitani di Borghi e Sestieri, sebbene fosse già stato tutto organizzato, per le giornate del 18 e 19 settembre prossimi.

"L’impegno profuso finora da tutto il “Popolo della Giostra” per assicurare lo svolgimento della manifestazione non è stato sufficiente in quanto non ci sono, ad oggi, le garanzie economiche necessarie all’organizzazione dell’evento - spiega Maurizio Antonini, presidente dell'associazione - Con grandi difficoltà si era pronti anche ad affrontare le prescrizioni disposte a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19, le limitazioni dei posti a sedere in tribuna nonché le incertezze dovute alle varianti del virus che si stanno diffondendo con notevole rapidità".

L’associazione Giostra con i Borghi e Sestieri sta già lavorando per poter realizzare le Giostre Cavalleresche del prossimo anno. Per far ciò chiede la collaborazione di chiunque voglia entrare a far parte dei volontari "che amano la loro città e che si spendono per tener viva una delle più importanti rievocazioni storiche d’Abruzzo".