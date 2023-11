Cartoons on the Bay, all'Aquila l'edizione invernale

L'AQUILA. Cartoons on the Bay si appresta a fare ritorno a L’Aquila per la sua edizione invernale. Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio presenta Cartoons on the Bay Winter Edition che si tiene a L’Aquila, dal 29 novembre al 1° dicembre, con un programma ricco di incontri, proiezioni a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e una tre-giorni di matinée dedicata alle scuole.

L’evento dell’animazione televisiva, della transmedialità e della meta-arte realizzato e diretto da Roberto Genovesi per Rai Com si tiene presso il Movieplex L’Aquila (Via Leonardo da Vinci, 7) ed è realizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di L’Aquila. “Ringrazio Rai Com e il direttore della rassegna, Roberto Genovesi – ha aggiunto Marsilio – per aver saputo sviluppare le enormi potenzialità legate a questo evento e confezionato ancora una volta un programma ricchissimo di eventi, ospiti speciali come Pera Toons, l’autore italiano più venduto dell’anno, ma anche incontri e proiezioni pensate appositamente per i bambini e le famiglie dell’Aquila. Una tre giorni che ci accompagnerà verso le festività del Santo Natale con l’anteprima del film di animazione Vote for Santa e tanti altri momenti di divertimento come anche di riflessione e di crescita”.

Cartoons on the Bay Winter Edition conferma la sua formula che esalta il gioco di squadra della Rai vedendo coinvolti Rai Kids e Rai Radio Kids, con i volti più amati dai bambini come quelli di Andrea Lucchetta, Oreste Castagna e Armando Traverso. A ingresso gratuito fino a esaurimento posti, l’evento propone una retrospettiva di film di animazione per le famiglie, che animerà la giornata del 29 novembre con le proiezioni di tre capolavori, vincitori in passato dei Pulcinella Awards. Spazio quindi a Pirati! Briganti da strapazzo, per la regia di Peter Lord e Jeff Newitt (ore 17), La Sposa Cadavere, diretto da Tim Burton e Mike Johnson (ore 19) e Anna Frank e il Diario Segreto, di Ari Folman (ore 21).

Attesissima, per il 30 novembre, l’anteprima del film di animazione Vote for Santa, commedia diretta da Francesco Cinquemani. Distribuito in Italia da Minerva Pictures, il film è ambientato nella Fabbrica del Natale, dove ogni anno Babbo Natale produce i giochi destinati a tutti i bambini e sceglie cosa mettere nel suo sacco, dopo aver letto le tante letterine che gli sono arrivate. Tra gli ospiti più attesi dai bambini, Pera Toons, che il 1° dicembre alle 17,30, sarà protagonista di un incontro pubblico e firmerà le copie del suo ultimo libro, Fatti una risata.

Molto fitto ed eterogeneo il programma dedicato alle scuole primarie, con quasi 900 partecipanti iscritti per i tre giorni. Tra gli incontri, le Storie di pace con Oreste Castagna, ma anche quello con il dott. Ilio Leonio, presidente provinciale Unicef L’Aquila, cui seguirà la proiezione di: Gino il pollo: Ehi, lo sai che i bambini hanno dei diritti? Non calpestateci! Torna anche Andrea Lucchetta con Animare lo sport, presentato da Cartoons on the Bay e Rai Kids, con la proiezione delle nuove puntate della serie Super Spikeball. Altra anteprima, quella della serie Spooky Wolf.

Le proiezioni dei film, presentati anche da remoto dai rispettivi registi, prevedono nel programma: La ballata dei senza tetto, film di animazione diretto da Monica Manganelli, che narra il dramma del terremoto del 2012. Ma anche La città delle cose dimenticate, diretto da Francesco Filippi e Massimo Frezzato in un unico disegno di 43 metri, dove un merlo si prende cura di tutte le cose dimenticate. Spazio alle serie, con la live action in 13 episodi Home Sweet Rome!, co-produzione internazionale di Rai Kids con Red Monk Studio e la First Generation Films, girata in inglese e ambientata a Roma.

A L’Aquila anche Rai Radio Kids con il suo Radio Kids Live con Armando Traverso.