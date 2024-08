Da La Parola e il Silenzio a Codice Ratzinger

NEL weekend dei libri in Abruzzo segnaliamo alcune presentazioni.

Sabato 10 agosto a Fallo - ore 18,30 in Largo Colle Rosso - la scrittrice Annarita Di Paolo _ vincitrice del del Premio “Ossi di Seppia” come “Miglior scrittrice d’Abruzzo 2024” - invita a riflettere sull'importanza e sul valore delle parole e del silenzio nella presentazione del libro La Parola e il Silenzio.

"E' un affascinante viaggio nel “Regno della Conoscenza” per comprendere l'essenza e i segreti delle parole e del silenzio", spiega la stessa scrittrice: " In questo libro ho voluto esplorare questi due doni fatti all’umanità che, se bilanciati con saggezza, possono arricchire profondamente la nostra vita. La parola e il silenzio sono indispensabili per la nostra crescita interiore, per comprendere chi siamo e per relazionarci in modo autentico con gli altri. Il mio libro è un invito a scoprire l'arte della comunicazione consapevole e il potere trasformativo del silenzio”. Durante la presentazione, intervengono ospiti: il sindaco di Fallo Gianluca Castracane, l'attrice e studiosa di Eleonora Duse e di Gabriele d'Annunzio, Franca Minnucci, che ha scritto la Prefazione e che legge alcuni passi del libro; Anna Maria Di Sciullo, professoressa di Linguistica presso l’ “Université du Québec” à Montréal e Visiting Scientist presso la “New York University”; Francesco Castracane, giornalista e gocente all'Università di Tor Vergata a Roma; Angelo De Lollis, docente di Lettere al Liceo scientifico "A. Volta" di Francavilla; Elena Costa, editrice e presidente dell'Associazione Editori Abruzzesi che parla del processo di pubblicazione del libro.

Domenica 11 a Pescara - ore 16, nel locale “Friends” in corso G. Manthoné 49 _ presentazione del libro Codice Ratzinger (edito da ByoBlu, 340 pagg.), con l’autore Andrea Cionci, vincitore Premio internazionale Cartagine 2023, II Edizione Premio Mameli 2023 per la Saggistica.

Codice Ratzinger è un bestseller italiano secondo le classifiche di Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Mondadori e Rizzoli. Il Libro riassume l’inchiesta condotta da Andrea Cionci, basata sul Diritto Canonico, le dichiarazioni di papa Benedetto XVI e comprovata da pareri di insigni studiosi italiani e stranieri. L’indagine, durata due anni e mezzo, ricca di oltre 950 articoli e di 900 podcast svela la verità sulla "sede totalmente impedita" di papa Benedetto XVI e illustra il raffinatissimo sistema comunicativo usato da Sua Santità, esiliato nel recinto di Pietro, scoperto dall’Autore: il codice Ratzinger, ovvero l’uso de/lla “restrizione mentale larga”, concetto tratto dalla teologia morale. La presentazione fa parte di un ciclo di 132 conferenze organizzate, da settembre 2022, in tutta Italia in modo spontaneo dai lettori.

Sempre domenica 11 ma ad Alfedena viene presentato in collaborazione con l'Associazione culturale Spazio libero, alle opre 18 nella biblioteca De Amicis, il libro Necessità e divertimento - pensieri semiseri al di qua del Garigliano, di Domenico Vaino, edito da Le Parche Edizioni di Napoli. Il testo verte su tematiche per lo più fantastiche a sfondo sociale per affrontare la delicata materia della non-violenza attraverso spunti riflessivi di natura surreale e continue provocazioni linguistiche in chiave pseudo storica e varia. Protagonisti esilaranti etnie, prodottesi da episodi accidentali avvenuti in epoche primitive. I destini di queste popolazioni si intrecceranno tra loro, ponendo al centro i tratti comportamentali più peculiari.