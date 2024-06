Folk, rock, classica, pop:  è la Festa della Musica / IL PROGRAMMA

L'AQUILA. «La musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme». L’eredità di Ezio Bosso trascende il tempo e le note, dando alla Festa della musica un significato profondo. Quel significato che oggi, nel giorno del solstizio d’estate, viene declinato in tutta Europa. Numerose le iniziative in Abruzzo.

CONSERVATORIO CASELLA. Tra le proposte della giornata ricordiamo la no-stop di concerti al Conservatorio dell’Aquila. Per tutta la giornata, la sede di Via Savini si riempie di note e suoni nello spirito che anima questo avvenimento che si celebra in tutta Europa. Un incontro di generi musicali dal titolo “La Prima orchestra siamo noi”, perché questa edizione è dedicata alla storia e alla tradizione della bande musicali. Il corpo docente e tutti gli studenti del conservatorio aquilano sono coinvolti in una serie di concerti gratuiti che creano un evento unico a partire dalle 10 del mattino e fino a sera. Tutte le classi dell’istituto sono coinvolte nel dare vita a sedici concerti dal vivo e gratuiti che si svolgono in tutti gli spazi: nell’atrio, nell’auditorium, nella cavea esterna, nell’aula magna e in altre aule. Previsto anche un fuori programma a Sulmona, nell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone dove concertisti e docenti del Conservatorio daranno vita ad uno spettacolo dal titolo “Viaggio nella musica tradizionale. Il progetto nasce dall’idea di fare riscoprire e raccontare i repertori di tante musiche del mondo”.

ROCCA SAN GIOVANNI. Tra le iniziative nella provincia di Chieti, palco in piazza degli Eroi a Rocca San Giovanni. Il programma, organizzato dall’associazione culturale “Ericle D’Antonio” e promosso dall’amministrazione locale, prevede, alle ore 18, l’esibizione degli alunni dei maestri Luca Di Diego e Alice Vedilei. A seguire le esibizioni di Gae Campana, SoulFulFour, Coro 167Mila Voci e Riccardo Campana. A chiudere la giornata, il concerto, alle 21,30, di Rose ‘n’ Roll Band.

FESTA A FONTECCHIO. Concerti gratuiti tra vicoli, piazze, cortili e prati, laboratori musicali e passeggiate erboristiche, mostre di liuteria, d’arte contemporanea e installazioni, distillazioni e mercatini di artigianato per un giorno di esplosione di musica, con protagonisti gruppi vocali e orchestre di fisarmoniche, random rock e tradizione popolare, elettronica e cantautorato, alternative e indie rock, dream pop e dj set. È il ricchissimo programma della Festa della Musica a Fontecchio, che si celebra domani sabato 22 giugno nel paese medievale nella media Valle dell’Aterno, dalle 11. Laboratori, stand e attrazioni sono in programma nell’arco della giornata. La prima sessione di concerti comincia alle16, in varie postazioni del centro. Si esibiscono i Mikorizo, Via dei Sali 37 (musica tradizionale italiana e internazionale), Gruppo Incanto – Le RiBelle (canti tradizionali dal mondo) e Fisorchestra aquilana (cover jazz, tango, colonne sonore, classica, popolare). Gran finale a piazza del Popolo dalle 20, dove ad esibirsi sono i ReFusi (folk, blues), Inepi (dream pop, alternative, psych pop, post rock, indie rock), Il Caso Guevara (musica elettronica e cantautorato), Margotoff (random rock e influenze grunge e progressive) e infine dj Disastro e dj Carl1 (dj set poliedrici).