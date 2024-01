Guida agli eventi di Capodanno: a Teramo salta Elodie

PESCARA. A Teramo dopo lo slittamento di Silvestri salta anche il concerto di Elodie, mentre a Pescara la festa è nell’area di risulta con i Pooh. Ma in Abruzzo ci sono anche tanti altri appuntamenti per celebrare l’inizio del 2024. Ecco una breve carrellata.

A TERAMO SALTA ELODIE Niente concerto di Elodie questa sera in piazza Martiri della Libertà. La bellissima regina del pop italiano per motivi di salute ha dovuto rinunciare. La performance è annullata. Tutte le informazioni saranno disponibili sui canali ACS Abruzzo Circuito Spettacolo. Sui social la cantante ha postato un messaggio di scuse: "Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato. Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l'anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi". Non ci sarà neanche il concerto previsto per il 2 gennaio con Daniele Silvestri: l'appuntamento è stato rinviato al 6 gennaio per problemi di salute del cantautore.

A PESCARA I POOH Nel capoluogo adriatico il 2024 parte con il botto. A partire dalle 18, l’area di risulta diventa teatro del grande concerto: protagonisti gli intramontabili Pooh, gigantesco pezzo di storia della musica italiana, sempre amatissimi fin dalla loro formazione, nel lontano 1966. Tantissime le canzoni: da Tanta voglia di lei a Chi fermerà la musica e Ci penserò domani. Il concerto è gratuito e sicuramente porta in città migliaia di aficionados: attese, infatti, 30mila presenze.

ALL'AQUILA LA MUSICA DI STRAUSS E VERDI Torna all'Aquila il tradizionale concerto di Capodanno dell'Orchestra da Camera Aquilana, previsto alle 11.30 all'Auditorium del parco del Castello e nel pomeriggio (ore 18) all'Auditorium dell'Associazione nazionale Alpini di Barisciano. Organizzato dall'Associazione musicale Athena, il concerto vede la direzione del maestro Carmine Gaudieri. In programma i brani della tradizione italiana ed europea con musiche di Verdi e Bizet, i valzer e le polke più famose di Strauss.

A ORTONA SI FESTEGGIA AL TEATRO TOSTI Proposta alternativa è quella che arriva dalla Compagnia dell'Alba e dal teatro Tosti di Ortona, che invita a passare il pomeriggio del primo dell'anno in platea, assistendo al classico spettacolo A Christmas carol, con Roberto Ciufoli nei panni di Ebenezer Scrooge. Lo spettacolo è in programma alle 18.

A FRANCAVILLA CONCERTO AL MUMI Il primo gennaio spazio alla banda di Francavilla, con un concerto nel museo Michetti a partire dalle 18.

A ROSETO IL PIANOFORTE DI DANIELE FALASCA Torna a Roseto, alle ore 18 nel salone di Villa Paris, il concerto di Capodanno organizzato dal Comune. A salutare il nuovo anno le musiche del maestro Daniele Falasca, che presenta il suo undicesimo album La mente nel passato, lo sguardo nel futuro. Ad aprire il concerto è il soprano Fiorella Barnabei, accompagnata al pianoforte da Fabio Maiorani e Alessio Maiorani.

A SULMONA BRINDISI E MUSICA. Al teatro Caniglia di Sulmona bollicine di auguri tra valzer e polka per il Concerto di Capodanno 2024. Il pubblico della Camerata Musicale si scambia gli auguri tra brindisi e panettone alla fine della serata. L'appuntamento con l’Orchestra Filarmonica di Odessa, diretta dal maestro Hobart Earle, è alle 17.30.