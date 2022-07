Ha 17 anni, viene dall'Ucraina ed è pescarese d'adozione Miss Mondo Marche

ACQUASANTA TERME. Ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli, arriva la tappa regionale di Miss Mondo Marche e il primo posto, con fascia di “Finalista Regionale”, va a Viktoriya Yurkevych 17enne ucraina, pescarese d'adozione.

Bionda, occhi verdi, 177 cm di altezza, la studentessa che sogna di diventare una modella professionista, parteciperà alle finali nazionali del concorso di Miss Mondo Italia 2023.

Al secondo posto con la fascia di “Miss Mondo Acquasanta Terme” si è classificata Alice Luis Galassi 17 anni di Castelfidardo (AN), al terzo posto con fascia “Miss Mondo Gil Cagnè” si è classificata Martina Chiarolla 17 anni di Tortoreto (TE), al quarto posto con fascia “Miss Mondo Caroli Hotel” si è classificata Elettra Jennings 17 anni di Fermo (FM) , fascia “La Miss del Web” aggiudicata direttamente dalle votazioni sul sito di miss mondo è stata vinta da Alessia Trozzi 20 anni di Silvi (Te) , e infine la fascia “Miss Mondo Eleganza” vinta da Irene Boschi 16 anni di Macerata (MC).

Proposta e condotta da Antonella Ciocca coadiuvata dall’Agenzia Fourevent esclusivista del concorso per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, la tappa marchigiana di Miss Mondo si è svolta con la regia e coreografia curata da Laika D’Agostino e Camillo Del Romano.

Le altre miss in gara sono state: Clizia Lanciotti, Sophia Galasso, Cecilia Anzellotti, Morena Teti, Eliana Bracci e Giulia Pandolfi.

È di Chieti la nuova miss Mascotte del concorso di Miss Italia giunto alla 83 edizione. Si è conclusa a mezzanotte di venerdì la prima bellissima serata del tour, tra le montagne di Magliano dei Marsi dove a sfilare per il pubblico sono state 18 ragazze provenienti da tutto l Abruzzo.

Alice Maccione, 16 anni, il nome della vincitrice della fascia Mascotte concorreva al premio per le minorenni introdotto dalla patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, per far competere anche le ragazze tra i 16 e 17 anni.