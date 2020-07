Lino Guanciale si è sposato, il sì a Roma con il brindisi sopra a piazza Navona

ROMA. L'attore marsicano Lino Guanciale si è sposato a Roma con la compagna Antonella Liuzzi. Una cerimonia lontana dai riflettori, celebrata sabato al Comune di Roma, nel palazzo del Campidoglio e festeggiata nella terrazza Borromini sopra a piazza Navona con la famiglia di lui arrivata dall'Abruzzo e quella di lei, pugliese di Noci (Bari), con il senatore Piero Liuzzi.

Una "svolta" per Guanciale, 41 anni, originario di Avezzano, attore di teatro, cinema e fiction, e direttore artistico del Teatro dei Marsi. Aveva di recente manifestato la volontà di mettere su famiglia e per farlo ha, evidentemente di comune accordo con lei, aspettato che si attenuasse l'emergenza post covid. I due pare si siano conosciuti a Milano dove lei lavora come insegnante nei master Bocconi. Adesso il classico viaggio di nozze, del quale è trapelato poco. Con pacata rassegnazione delle tante ammiratrici del Lino marsicano.