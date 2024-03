Note, immagini e parole: lezione di Monti al piano

CELANO. Un racconto poetico scandito dalle note, dalle parole, dalle immagini. Si è delineata così la presentazione del libro “Perché non scendi? Baricco, Tornatore, Morricone e la Leggenda del pianista sull’oceano, un viaggio tra letteratura, cinema e musica” scritto da Francesco Monti, musicologo, pianista e docente, reatino di nascita e celanese di adozione. Mentre sullo schermo scorrevano le immagini del film, Monti al pianoforte ha eseguito brani scritti da Ennio Morricone per il film diretto da Giuseppe Tornatore. L’autore, al pianoforte, ha spiegato i passaggi tecnici di alcune delle composizioni del maestro e ha deliziato i presenti con spiegazioni che hanno consentito di conoscere il significato della scena stessa e in che misura la melodia abbia saputo raccontare l’atmosfera del film. La serata, condotta dal giornalista del Centro, Domenico Ranieri, è stata impreziosita dal contributo di Gabriele Lucci, ideatore del sistema cinema all’Aquila, a partire dall’Accademia dell’immagine, passando per la prima Abruzzo film commission e la Lanterna Magica. Lucci ha curato una monografia su Morricone e ha ricordato la condivisione di un lungo periodo con il maestro nella sua casa di Roma. Di grande impatto l’esecuzione di alcuni brani di Morricone eseguiti dalla Young band dell’associazione culturale e musicale Banda di Celano. “Nuovo cinema Paradiso” è stata eseguita con la partecipazione straordinaria del maestro Enzo Filippetti e del suo sassofono. Filippetti ha raccontato anche la sua esperienza musicale con Morricone. La Young band, diretta dal maestro Mariano Filippetti, è composta da musicisti molto giovani. Clarinetti: Annachiara Santucci, Diletta Di Berardino, Perla Santucci, Elena Alfonsi, Ilenia Paris; Sax: Agostino Ruscio, Chiara Belviso, Marco Morgante; Trombone: Tommaso Paris; Euphonium: Antonio Marinucci, Emanuele Frigioni; Trombe: Domenico Pestilli, Francesco Battista, Irene Baliva, Emanuele Tiburzi, Vittorio Panaro, Christian Di Persico; Flicorno soprano: Simone Pietrantoni, Claudio Maccallini; Basso tuba: Christian Paris; Percussioni: Giacomo di Cato, Enzo Mascitti, Aurora Felli, Amelia Pecce; Timpani: Emanuele Ricci.