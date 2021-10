Stasera in tv primo appuntamento con “Traguardo Lavoro”

Una trasmissione interamente dedicata all’occupazione prende il via oggi su Rete 8. “Traguardo Lavoro” è un incontro televisivo, sull’emittente più seguita in Abruzzo, tra domanda e offerta, con la partecipazione di attori del tessuto produttivo della regione e persone in cerca di una stabilità lavorativa. Il programma, condotto dai giornalisti Mila Cantagallo e Andrea Mori, va in onda in diretta a partire dalle 21.

Ospiti in studio, dirigenti di grandi aziende, piccoli imprenditori, esercenti, professionisti, rappresentanti di agenzie di lavoro interinali che illustrano posizioni aperte nelle loro imprese. Gli interessati possono rispondere all’indirizzo email di “Traguardo Lavoro” o intervenendo telefonicamente alla trasmissione.

La nuova produzione televisiva dedica ampio spazio anche alla formazione con la partecipazione delle università, degli Istituti Tecnici Superiori e di enti formatori della regione. Il programma, inoltre, accoglie ogni settimana un ospite in cerca di lavoro che racconta le proprie esperienze professionali, rappresenta le ambizioni personali e lancia in diretta un appello per raggiungere il suo obiettivo.

Altri candidati possono farsi conoscere attraverso l’invio, tramite e-mail, di un videocurriculum che viene mandato in onda durane il programma. “Traguardo Lavoro” si rivolge anche a chi ha già un’occupazione e ha bisogno di informazioni su tematiche legali, psicologiche, sociali rispetto alla propria condizione di lavoratore. In studio, rispondono alle domande dei telespettatori l’avvocato Lola Aristone, presidente Abruzzo e Molise dell’Associazione Italiana Avvocati Giuslavoristi, e il dottor Galliani Cocco, psicologo del lavoro e docente universitario.

Nella parte conclusiva della trasmissione, vengono mostrate in anteprima alcune pagine dell’inserto lavoro in uscita ogni settimana con il Centro.

Inedita e promettente la coppia di conduttori al timone di “Traguardo Lavoro”. Mila Cantagallo, da anni volto noto dell’emittente, e Andrea Mori, caposervizio del Centro, si apprestano a vivere questa nuova esperienza con curiosità ed entusiasmo. Per l’invio di offerte, candidature, videocurricula, richieste di partecipazione o di informazioni, scrivere a traguardolavoro@rete8.it. Numero diretta Rete 8: 0871.5873232. (u.c.)