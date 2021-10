Stasera lezioni da chef con le grandi firme della cucina abruzzese

PESCARA. Territorio, cucina e produttori di eccellenze enogastronomiche sono i protagonisti della nuova trasmissione serale in onda ogni martedì alle 20.30 su Rete 8, di cui Jennifer Di Vincenzo è curatrice, autrice e conduttrice.è un programma che accende i riflettori sull’Abruzzo e sulle sue eccellenze più autentiche e ancora poco conosciute; una trasmissione di approfondimento in cui ci si addentrerà nel vasto mondo della tecnica in cucina, con la collaborazione delle grandi firme della ristorazione abruzzese che promuovono da sempre la cultura dei prodotti del territorio.In ogni puntata, alla fine di ogni lezione di cucina, si conosceranno anche un produttore e la sua azienda: si spazia dall’olio al vino, passando per i prodotti caseari, il miele, i salumi, il pomodoro, le carni, lo zafferano dell’Aquila Dop, il peperone di Altino, per citarne solo alcuni.«Le tante aziende abruzzesi protagoniste ci hanno aperto non solo le porte delle loro realtà fatte di tanti sacrifici, ma anche i loro cuori», spiega Jennifer Di Vincenzo, «ci hanno raccontato le loro storie di famiglia, i loro sogni ed i loro progetti portati avanti con dedizione, passione, rispetto e fedeltà per il territorio. Ne viene fuori un ritratto di un timido Abruzzo che sta crescendo moltissimo grazie a questo tessuto di produttori che hanno creduto nel territorio e nel suo potenziale, e che ora sono pronti a raccontarlo, in primis agli abruzzesi stessi».Il nuovo format, oltre ad essere un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono avvicinarsi anche in chiave professionale al mondo della cucina, punta a far conoscere le eccellenze regionali, sempre più protagoniste nelle cucine dei cuochi abruzzesi, sottolineando l’importanza della genuinità dei prodotti e della qualità, espressione di una forte identità che racconta l’Abruzzo nel mondo. Il primo appuntamento conè per domani sera, alle 20.30 su Rete 8.