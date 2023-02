Addio a Lia Garofalo, maestra e artista

L'AQUILA. Lutto a Paganica e nel mondo dell’arte aquilana per la morte di Lia Garofalo. Aveva 73 anni. A fine novembre dello scorso anno aveva perso il marito, Ascanio Rossi. Lia Garofalo era nata a Monticchio nel 1949 e nonostante vivesse con la famiglia a Paganica era sempre rimasta legatissima al paese di origine. Dopo aver conseguito il diploma di abilitazione magistrale, è stata la maestra di tanti ragazzi che ancora la ricordano con grande affetto.

Il suo amore per le arti figurative si è manifestato a partire dal 1980, anno in cui prese parte, insieme agli artisti più qualificati del capoluogo, a una collettiva a San Panfilo d’Ocre. Nel 1994, nell’ambito delle manifestazioni “Paganicaestate” ideò la rassegna nazionale arti visive che si tenne nel Palazzo Ducale della frazione aquilana strutturata in due sezioni: un omaggio a un maestro storico – Remo Brindisi – e una sezione dedicata ad artisti abruzzesi. Della sua ricerca artistica si sono interessati diversi critici, così come numerose sono le collezioni pubbliche e private in Italia e all'estero dove figurano sue opere.

Attivissima anche nel dopo terremoto del 2009 quando con le sue opere ha raccontato, in Abruzzo e non solo, il dramma vissuto dagli aquilani. Tanti i messaggi di cordoglio fra i quali quelli del sindaco Pierluigi Biondi: «Conservo nel cuore, con grande affetto, il ricordo di un ritratto con la mia bambina di cui volle omaggiarmi, con la dedica “Al papà sindaco dell’Aquila”, a poche settimane dalla vittoria delle elezioni nel 2017. Ai familiari tutti e alle generazioni di studenti che nel corso degli anni si sono formati sotto i suoi insegnamenti giungano le più sentite condoglianze».

I funerali si svolgono oggi alle 15 nella chiesa degli Angeli Custodi, nei pressi del cimitero di Paganica. (g.p.)

