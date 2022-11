Angelo muore dopo 13 anni in coma dalla notte del terremoto

CAPISTRELLO. Non ce l’ha fatta Angelo Di Giovanni, 38enne di Capistrello. Si è spento ieri mattina nella sua casa del quartiere Camerata dopo anni di sofferenze. La notte del 6 aprile 2009 era stato colto da un malore improvviso che lo aveva colpito nel sonno e dal quale non si era più ripreso. Erano le 3,32, un orario che l’Abruzzo non può dimenticare. Mentre L’Aquila e il circondario venivano trasformati in un cumulo di polvere e macerie, nella vicina Marsica la scossa, avvertita distintamente, faceva precipitare tutti in strada.

Anche la famiglia di Angelo era scappata di casa per mettersi in salvo. All’appello, però, mancava proprio il giovane, all’epoca 25enne.

Temendo che stesse dormendo un sonno profondo, i genitori erano rientrati in casa per svegliarlo. Purtroppo il ragazzo era nel letto privo di sensi. Il giovane era stato colto da un malore improvviso nel sonno. I medici tentarono tutto il possibile. Purtroppo Angelo non tornò mai quello di prima. Dopo mesi trascorsi in un letto d’ospedale venne dimesso. Da quel giorno sono stati i genitori a prendersi cura di lui ogni giorno. Con tantissimo amore. Fino a ieri. Quando il cuore del 38enne ha smesso di battere per sempre.

Quella drammatica notte il giovane aveva 25 anni. Dal 6 aprile del 2009 sono trascorsi ben 13 anni. (f.d.m.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO SUL CENTRO IN EDICOLA