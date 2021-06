Controlli dei Nas sulle ambulanze: tutto a posto, tranne in un caso

AVEZZANO. A seguito dei controlli dei carabinieri Nas (Nuclei antisofisticazioni e sanità) di Pescara, il legale responsabile del 118 di Avezzano è stato sanzionato "per aver mantenuto in servizio tre ambulanze con presenza di rifiuti a bordo, abitacoli non sanificati e, per una di esse, con chilometraggio percorso superiore al limite massimo previsto dalla normativa".

"Il controllo", spiega i Nas in una nota, "rientra in una vasta operazione effettuata in tutta Italia sui veicoli impiegati nel trasporto e soccorso sanitario, e sulla verifica degli standard di sicurezza e igiene delle autoambulanze. I controlli, svolti d’intesa con il ministero della Salute, hanno interessato complessivamente 1.297 ambulanze impiegate in servizi di emergenza-urgenza sanitaria e nel trasporto di infermi, e in totale sono stati individuati 160 mezzi non conformi alle normative che disciplinano la corretta erogazione del servizio e la sicurezza di operatori e pazienti a bordo".

In Abruzzo l’unica irregolarità rilevata riguarda il 118 di Avezzano, mentre sul territorio nazionale sono state riscontrate 52 violazioni penali e 113 amministrative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, mancanza di idonee procedure di pulizia e sanificazione dei mezzi sanitari, presenza di parti arrugginite e incrostate, impiego di mezzi privi di autorizzazioni e requisiti per svolgere adeguatamente il trasporto di malati.