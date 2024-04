Drone con microtelefono e powerbank per un detenuto

SULMONA. Stavano per introdurre un microtelefono nel carcere di Sulmona con un drone ma sono stati sorpresi e denunciati dai carabinieri.

Si tratta di un uomo di 60 anni e un giovane di 25 anni. I militari li hanno trovati nelle vicinanze dell'istituto penitenziario e hanno sequestrato il microtelefono cellulare completo di powerbank, per la ricarica, che erano tenuti insieme con del filo di nylon e un moschettone. I carabinieri ritengono che il materiale fosse destinato a un detenuto.

Il fenomeno dei telefonini, ma anche di sostanze stupefacenti, che entrano in carcere, attraverso l'uso dei droni, è diffuso sia in Abruzzo che in altre regioni e per arginarlo le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli.

PROTESTA IN CARCERE. Intanto ieri mattina un detenuto di circa 40 anni ha dato in escandescenza, “sequestrando” per diversi minuti gli altri reclusi e gli agenti penitenziari in servizio. L’uomo, un ergastolano che già in passato si era reso protagonista di azioni di violenza, si è allontanato dalla cella e dalla sezione di appartenenza per spostarsi verso il blocco della lavanderia del carcere. Qui, in evidente stato di agitazione, ha occupato l’area, protestando con i poliziotti per un pacco che gli sarebbe stato negato. Solo con l’estenuante dialogo gli agenti penitenziari, nonostante le gravi e annose carenze di personale, sono riusciti a gestire con professionalità la delicata situazione, riportando la calma. Il detenuto è stato quindi riportato nella sua cella.