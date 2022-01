L'Aquila, ecco la nuova centrale operativa del 118: opera da 4 milioni / VIDEO

L'AQUILA. Stamattina, all'Aquila, è stato presentato il progetto della nuova centrale del 118 che sorgerà nell’area dell’ospedale San Salvatore. L'hub, oltre alla sala dedicata alla gestione delle chiamate, vedrà la realizzazione di un eliporto e di un hangar per il rimessaggio dei velivoli.

Un’opera che costa 4 milioni di euro: ai 2 milioni e 100mila euro della Regione Emilia Romagna (stanziati all'epoca del terremoto) si aggiungono 1 milione 900mila euro di altri fondi messi a disposizione dalla Banca d’Italia all’Abruzzo per l’emergenza sanitaria Covid.

La nuova sede e l'eliporto del 118 al San Salvatore, ecco come saranno Il progetto all'ospedale dell'Aquila da realizzare con le risorse di Banca d'Italia ed Emilia Romagna e presentato dalla Regione

Erano presenti il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo, l'assessore alla Salute Nicoletta Verì, il vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, l'assessore regionale al Bilancio Guido Liris, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e il direttore generale della Asl Avezzano Sulmona L'Aquila Ferdinando Romano.

“Uno straordinario salto di qualità per garantire una capacità di intervento tempestiva ed efficace, in grado di coordinare al meglio le operazioni di soccorso, dopo quasi un decennio di ritardi. Un doveroso ringraziamento va alla regione Emilia Romagna per la gara di generosità verso l’Aquila e l’Abruzzo e alla Banca d’Italia per i finanziamenti che ci consentono di realizzare l’opera. Avremo maggiore sicurezza per i cittadini con un presidio sanitario efficiente che avrà spazi molto ampi e razionali e tecnologie all’avanguardia”. Così il presidente Marsilio oggi durante la presentazione alla stampa.

Il progetto, sviluppato a partire dal preliminare emesso nell’anno 2015, prevede il completamento della nuova elipiazzola di cui risulta già realizzata la base di fondazione, la realizzazione del nuovo hangar di ricovero dell’aviomezzo in corrispondenza dell’attuale elipiazzola che verrà dismessa, la realizzazione della nuova centrale operativa per il 118 e un nuovo parcheggio sia per gli operatori del 118 che per gli utenti esterni dell’ospedale. L’opera, adiacente all’ospedale, sarà disposta su due piani. L’edificio è totalmente e funzionalmente indipendente e si sviluppa su una superficie complessiva lorda di 950 metri quadri. Ciascun piano ha una superficie lorda di 475 mq. Gli accessi dall’esterno sono due, uno al piano terra sul lato nord dall’area di parcheggio, accessibile da via Morgagni, l’altro al piano primo sul lato sud dall’area prossima alla piazzola per l’elisoccorso.

Anche l’assessore alla sanità Nicoletta Verì oggi, nel corso dell’incontro, ha sottolineato l’importanza strategica della nuova opera. “E’ un giorno importante – ha commentato l’assessore – il presidio servirà non solo il fabbisogno dell’utenza dell’Aquila ma l’intero territorio”.