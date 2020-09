L'Aquila: night chiuso per lavoro nero, mascherine ok

L'AQUILA. Un night di Barete chiuso per "lavoro nero", 80 chili di carne sequestrati in un esercizio di ristorazione e Pizzoli, un negozio di frutta e verdura di San Demetrio ne’ Vestini multato per aver violato i protocolli anti-covid: è il bilancio di una serie di controlli disposti dal Comando provinciale dei carabinieri sul rispetto delle norme imposte dal Governo e dal presidente della Regione Abruzzo in materia di coronavirus e del lavoro. Circa 30 i militari impegnati all'Aquila e nei comuni limitrofi, in particolare in esercizi commerciali e piazze. Sanzioni sono state fatte a 3 dei 20 esercizi controllati. Nel night di Barete è stato in particolare constatato l'impiego di personale senza regolare contratto.

Secondo il Comando provinciale, «l'esito dei controlli è assolutamente confortante, nella maggior parte dei casi protocolli sanitari e disposizioni regionali sono state attuate perfettamente». Rispettate in generale anche le norme che impongono l'uso della mascherina. Le attività ispettive, cui hanno partecipato i Cc del Nas di Pescara, del Nucleo Ispettorato del lavoro di L'Aquila e del Nucleo Cinofili di Chieti, continueranno «per garantire la salute dei cittadini e di tutti i lavoratori aquilani».