L'Aquila, un giro nel centro storico: la città in ricostruzione si è fermata / VIDEO

L'AQUILA. Un giro per il centro storico ai tempi del coronavirus. La città in ricostruzione si è fermata. Cantieri e attività deserte, i residenti quasi tutti chiusi in casa.

Il centro storico dell'Aquila deserto fa tornare in mente i mesi della paura Breve viaggio fra vicoli, piazze e stradine. E i tanti cantieri della ricostruzione (video di Raniero Pizzi)

Un breve viaggio da corso Federico II, passando per piazza Duomo, via Verdi, via Vittorio Veneto, via Castello, fontana Luminosa, via Garibaldi, via Cascina, piazza Palazzo e via Sallustio, tra aggregati ricostruiti e riconsegnati, cantieri oggi silenziosi e che prima dell'emergenza erano frequentati dalle maestranze. E palazzi nei quali la ricostruzione non è ancora arrivata. (r.p.)

