L-Foundry: al via la rivoluzione degli otto turni

AVEZZANO. Alla L-Foundry scatta la rivoluzione degli otto turni. Da ieri, infatti, nello stabilimento marsicano specializzato nella produzione di memorie volatili e sensori d’immagine non ci sono più turni da 12 ore, ma da 8. La nuova turnazione sarà organizzata su tre fasce orarie. Sono previsti infatti sei giorni di lavoro e tre di riposo.

Per due giorni i lavoratori osserveranno i turni dalle 6 alle 14, per due giorni dalle 14 alle 22 e per altri due dalle 22 alle 6 di mattina. Gli amministrativi, che sono oltre 500, continueranno invece a osservare le otto ore con turni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17.

La Cgil resta preoccupata per il futuro dell’azienda: “Avevamo ottenuto un vertice con la Regione Abruzzo, ma poi è saltato per l’indisponibilità dei vertici dello stabilimento”, afferma Elvira De Santis, secondo la quale è “necessario dare delle garanzie e spiegare i piani aziendali dal primo gennaio 2025, dal momento che a fine anno scadrà la commessa”. In dieci anni l’azienda marsicana ha perso 400 posti di lavoro.

