La Caritas porta 16 clochard in vacanza per sei giorni in Abruzzo

ROCCA DI CAMBIO. Da lunedì 24 luglio a sabato 29, nelle tende piantate davanti all’abbazia di Santa Lucia a Rocca di Cambio, al posto dei ragazzi che solitamente sono in campeggio nell'area verde ci saranno 16 senza fissa dimora provenienti dalla Capitale.

E' una iniziativa della Caritas Roma che per la prima volta organizza una parentesi estiva per chi non ha un tetto sopra la testa, che qualche giorno di vacanza non l’ha mai sperimentato oppure ne conserva soltanto un lontano ricordo.

L’obiettivo è quello di far trascorrere ai clochard, uomini di età compresa tra 30 e 60 anni che frequentano l’ostello di via Marsala, sei giorni a contatto con la natura, nel verde e con temperature meno elevate dell'afa romana. Un modo per far riappropriazione persone meno fortunate del clima spensierato e giocoso con cui raramente si confronta chi è alle prese con una vita difficile.

Saranno accompagnati dal cardinal Enrico Feroci; sono previste passeggiate nei boschi, giochi, escursioni e, il 29 luglio, si terrà una festa di fine vacanza con grigliate, musica e la messa celebrata dal cardinale Feroci.